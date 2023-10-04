Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​«Ненавижу таких»: Как Луис Энрике выгнал звёздного игрока из «ПСЖ» слухи

04 Октября 2023 • 13:41 Комментировать

В летнее трансферное окно из «ПСЖ» ушёл топовый полузащитник Марко Верратти. Новоиспечённому тренеру парижан Луису Энрике нравился игровой стиль итальянца, однако образ жизни игрока требованиям испанца не соответствовал.

«Ты – прототип игрока, которого я ненавижу», - такую фразу приписывают Энрике в адрес Верратти. Цитату приводит портал Goal, ссылаясь на издание Le Parisien.

Напомним, что Верратти в настоящий момент выступает в Катаре за «Аль-Араби».

В среду «ПСЖ» проведёт гостевой матч против «Ньюкасла» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Не пропустите текстовую трансляцию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Марко Верратти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Октября
13:41 · Франция. Лига 1
​«Ненавижу таких»: Как Луис Энрике выгнал звёздного игрока из «ПСЖ» слухи
11:01 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг выбрал трансферную цель для «Манчестер Юнайтед» 1
03 Октября
23:42 · Франция. Лига 1
​Хоакина Корреа критикуют за его игру в «Марселе»
15:26 · Франция. Лига 1
​Игроки «ПСЖ» были вынуждены извиняться перед «Марселем»
02 Октября
13:59 · Франция. Лига 1
​Дичь во Франции: Маскота «Нанта» унесли с поля на носилках
12:39 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» готов отдать звезду за Гризманна слухи
12:39 · Россия. Премьер-лига
Агент: Кузяев — показательный пример для Баринова
11:53 · Италия. Серия А
«Милан» выбрал форварда, который заменит Жиру
11:26 · Испания. Ла Лига
Тодибо: «Когда я не играл в «Барселоне», люди называли меня провалом»
01:00 · Франция. Лига 1
​Голкипер французской команды отразил пенальти на 90-й минуте и сравнял счет на 95-й
00:04 · Франция. Лига 1
«Лион» установил собственный антирекорд в Лиге 1
01 Октября
23:41 · Франция. Лига 1
«Ренн» прервал ничейную серию победой над «Нантом»
23:35 · Франция. Лига 1
Витинья: «Мбаппе – лучший игрок мира на данный момент»
20:52 · Франция. Лига 1
Романо: «Экитике покинет «ПСЖ» в январе»
20:02 · Франция. Лига 1
«Монпелье» разгромил конкурентов из «Лорьяна»
Все новости
Рекомендуем