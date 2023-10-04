В летнее трансферное окно из «ПСЖ» ушёл топовый полузащитник Марко Верратти. Новоиспечённому тренеру парижан Луису Энрике нравился игровой стиль итальянца, однако образ жизни игрока требованиям испанца не соответствовал.

«Ты – прототип игрока, которого я ненавижу», - такую фразу приписывают Энрике в адрес Верратти. Цитату приводит портал Goal, ссылаясь на издание Le Parisien.

Напомним, что Верратти в настоящий момент выступает в Катаре за «Аль-Араби».

В среду «ПСЖ» проведёт гостевой матч против «Ньюкасла» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Не пропустите текстовую трансляцию.