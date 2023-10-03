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Чемпионат Франции. Лига 1

​Хоакина Корреа критикуют за его игру в «Марселе»

03 Октября 2023 • 23:42 Комментировать

В конце минувшего лета Хоакин Корреа сменил миланский «Интер» на французский «Марсель», но пока что аргентинский игрок в своем новом клубе совершенно не впечатляет. Как заметил бывший футболист французской сборной Кристоф Дюгарри, Корреа ходит по полю пешком.

- Этот парень отсутствует на поле. Он двигается на второй передаче на поле, как можно кого-то обыграть с такой скоростью? Как он собирается ускоряться? - вопрошает Дюгарри, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

«Марсель» идет на двенадцатом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. В следующем туре команда сыграет с «Гавром».

 


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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Кристоф Дюгарри Хоакин Корреа
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