​Хоакина Корреа критикуют за его игру в «Марселе»

В конце минувшего лета Хоакин Корреа сменил миланский «Интер» на французский «Марсель», но пока что аргентинский игрок в своем новом клубе совершенно не впечатляет. Как заметил бывший футболист французской сборной Кристоф Дюгарри, Корреа ходит по полю пешком.

- Этот парень отсутствует на поле. Он двигается на второй передаче на поле, как можно кого-то обыграть с такой скоростью? Как он собирается ускоряться? - вопрошает Дюгарри, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

«Марсель» идет на двенадцатом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. В следующем туре команда сыграет с «Гавром».