​Игроки «ПСЖ» были вынуждены извиняться перед «Марселем»

В шестом туре французского чемпионата «ПСЖ» достаточно неожиданно одержал самую крупную победу в текущем сезоне, разбив «Марсель» со счетом 4:0.

Разгоряченные успехом, несколько игроков «ПСЖ», среди которых Усман Дембеле, Коло-Муани, Ашраф Хакими и Левен Кюрзава присоединились к фанатской группировке и вместе с ними отпраздновали победу, в том числе распевая песни непристойного характера в адрес соперника.

Об этом стало известно журналистам, после чего футболистов обвинили в гомофобии. Им пришлось извиняться.

- Мы сожалеем о случившемся и хотим принести наши извинения, - такое сообщение от провинившихся появилось на официальной странице клуба.