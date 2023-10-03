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Чемпионат Франции. Лига 1

​Игроки «ПСЖ» были вынуждены извиняться перед «Марселем»

03 Октября 2023 • 15:26 Комментировать
ПСЖ
4:0
Марсель
окончен

В шестом туре французского чемпионата «ПСЖ» достаточно неожиданно одержал самую крупную победу в текущем сезоне, разбив «Марсель» со счетом 4:0.

Разгоряченные успехом, несколько игроков «ПСЖ», среди которых Усман Дембеле, Коло-Муани, Ашраф Хакими и Левен Кюрзава присоединились к фанатской группировке и вместе с ними отпраздновали победу, в том числе распевая песни непристойного характера в адрес соперника.

Об этом стало известно журналистам, после чего футболистов обвинили в гомофобии. Им пришлось извиняться.

- Мы сожалеем о случившемся и хотим принести наши извинения, - такое сообщение от провинившихся появилось на официальной странице клуба.


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Евро-Футбол.Ру,
Марсель ПСЖ Левен Кюрзава Усман Дембеле Ашраф Хакими Рандаль Коло-Муани
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