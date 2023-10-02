​Дичь во Франции: Маскота «Нанта» унесли с поля на носилках

В воскресенье в чемпионате Франции проходил матч между «Ренном» и «Нантом». Болельщиков удивил весьма необычный эпизод: в какой-то момент маскот «красно-чёрных» схватил своего коллегу из «Нанта» и исполнил силовой приём, повалив того на газон. У маскота «Нанта» даже слетела часть костюма – голова. После этого маскота «Нанта» унесли с поля на носилках.

Есть ощущение, что эта сцена была разыграна специально для камер. Сотрудники, уносившие маскота «Нанта» на носилках, улыбались, а маскот «Ренна» даже вышел в эфир телеканала.

Отметим, что «Ренн» обыграл «Нант» на своём поле со счётом 3:1.