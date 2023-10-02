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Чемпионат Франции. Лига 1

​Дичь во Франции: Маскота «Нанта» унесли с поля на носилках

02 Октября 2023 • 13:59 Комментировать
Ренн
3:1
Нант
окончен

В воскресенье в чемпионате Франции проходил матч между «Ренном» и «Нантом». Болельщиков удивил весьма необычный эпизод: в какой-то момент маскот «красно-чёрных» схватил своего коллегу из «Нанта» и исполнил силовой приём, повалив того на газон. У маскота «Нанта» даже слетела часть костюма – голова. После этого маскота «Нанта» унесли с поля на носилках.

Есть ощущение, что эта сцена была разыграна специально для камер. Сотрудники, уносившие маскота «Нанта» на носилках, улыбались, а маскот «Ренна» даже вышел в эфир телеканала.

Отметим, что «Ренн» обыграл «Нант» на своём поле со счётом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Ренн Нант
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