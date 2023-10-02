​Голкипер французской команды отразил пенальти на 90-й минуте и сравнял счет на 95-й

Подвиг Ивана Проведеля в матче «Лацио» с мадридским «Атлетико» вдохновил на свершения и других голкиперов. Еще более весомый эпизод произошел в матче третьей лиги французского чемпионата, в котором сыграл «Авранш» и «Гол ФК». К последней минуте матча «Авранш» проигрывал со счетом 0:1, и, вдобавок, получил пенальти в свои ворота.

И вот тут на авансцену вышел голкипер хозяев поля Антони Бов. Он отразил удар соперника с одиннадцатиметровой точки, после чего, через пять минут, в последней атаке своей команды побежал в чужую штрафную площадь И - о чудо! - там он смог переправить поданный на удачу навес головой в ворота! «Авранш» спас игру.