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Чемпионат Франции. Лига 1

​Голкипер французской команды отразил пенальти на 90-й минуте и сравнял счет на 95-й

02 Октября 2023 • 01:00 Комментировать

Подвиг Ивана Проведеля в матче «Лацио» с мадридским «Атлетико» вдохновил на свершения и других голкиперов. Еще более весомый эпизод произошел в матче третьей лиги французского чемпионата, в котором сыграл «Авранш» и «Гол ФК». К последней минуте матча «Авранш» проигрывал со счетом 0:1, и, вдобавок, получил пенальти в свои ворота.

И вот тут на авансцену вышел голкипер хозяев поля Антони Бов. Он отразил удар соперника с одиннадцатиметровой точки, после чего, через пять минут, в последней атаке своей команды побежал в чужую штрафную площадь И - о чудо! - там он смог переправить поданный на удачу навес головой в ворота! «Авранш» спас игру.


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Гол Авранш
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