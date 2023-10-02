«Лион» установил собственный антирекорд в Лиге 1

Команда Фабио Гроссо потерпела поражение от «Реймса» в матче седьмого тура Лиги 1 (0:2). «Лион» сохранил за собой последнюю строчку – на счету «ткачей» всего два набранных очка (как и у «Клермона», располагающегося выше из-за лучшей разницы голов). Кроме того, по данным Squawka, «Лион» обновил свой антирекорд по забитым мячам на дистанции в семь туров – всего три.

Напомним, что по ходу нынешней кампании Фабио Гроссо сменил на посту главного тренера «Лиона» Лорана Блана, отправленного в отставку. При итальянском рулевом коллектив потерпел два поражения в двух встречах.

8 октября в гости к лионскому «Олимпику» приедет «Лорьян», занимающий 16-ю позицию.