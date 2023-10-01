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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ренн» прервал ничейную серию победой над «Нантом»

01 Октября 2023 • 23:41 Комментировать
Ренн
3:1
Нант
окончен

Завершился седьмой тур Лиги 1 матчем между «Ренном» и «Нантом». Хозяева поля подошли к противостоянию с серией в пять ничейных результатов и сегодня ее прервали, сыграв намного острее соперника.

Бенжамен Буриго уже на шестой минуте с 11 метров развел по углам голкипера и мяч. Перед свистком на перерыв Педро Чиривелья наказал защитника за грубую ошибку - 1:1. На 73-й минуте Дезире Дуэ вырвал победу для хозяев. ВАР помог арбитру отменить решение об офсайде в этом моменте. Мостафа Мохамед у гостей был удален за споры. На седьмой компенсированной минуте Арно Мюинга поставил точку с пенальти - 3:1.

«Ренн» с 11 очками вырвался сразу на шестое место, противник (8) - 13-й.

Протокол игры  
Ренн32:1Нант
(1:0) Буриго Бенжамен6'  
  45'Чиривелья Педро (1:1)

(2:1) Дуэ Дезире 73'

(3:1) Мюинга Арно 90''

  
Манданда СтивАссиньон Лоренс  55'Омари ВармедТеате АртурТрюффер АдриенБуриго Бенжамен  59' 81' (Сантамария Батист ( 81') Матич Неманья  63'Блас ЛюдовикРидер Фабиан 71' (Дуэ Дезире ( 71') Гуйри Амин 80' (Салах Ибрагим ( 80') Йылдырым Бертуг 90' (Мюинга Арно ( 90')
Запасные: Галлон ГотьеДуэ ГелаБелосьян ЖенуэльЛамбур МатисВу Кристофер
Лафон АльбанДюверн Жан-Кевин 84' (Пьер-Габриэль Ронаэль ( 84') Кёмерт ЭрайКастеллетто Жан-Шарль  87'Мерлин КвентинДуглас Гомес  60' 85' (Сиссоко Мусса ( 85') Чиривелья Педро  61'Молле Флоран  37' 61' (Бамба Абдул-Кадер ( 61') Мутуссами Самуэль  58' 76' (Адсон ( 76') Саймон МозесМохамед Мостафа  77'  77'
Запасные: Паллуа НиколяКоко МаркусМаркус АленсарХаджам ЖауэнДескамп Реми
01 октября. Стадион "Роазон Парк".

 

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