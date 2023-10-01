«Ренн» прервал ничейную серию победой над «Нантом»

Завершился седьмой тур Лиги 1 матчем между «Ренном» и «Нантом». Хозяева поля подошли к противостоянию с серией в пять ничейных результатов и сегодня ее прервали, сыграв намного острее соперника.

Бенжамен Буриго уже на шестой минуте с 11 метров развел по углам голкипера и мяч. Перед свистком на перерыв Педро Чиривелья наказал защитника за грубую ошибку - 1:1. На 73-й минуте Дезире Дуэ вырвал победу для хозяев. ВАР помог арбитру отменить решение об офсайде в этом моменте. Мостафа Мохамед у гостей был удален за споры. На седьмой компенсированной минуте Арно Мюинга поставил точку с пенальти - 3:1.

«Ренн» с 11 очками вырвался сразу на шестое место, противник (8) - 13-й.