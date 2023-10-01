«Ренн» прервал ничейную серию победой над «Нантом»

Завершился седьмой тур Лиги 1 матчем между «Ренном» и «Нантом». Хозяева поля подошли к противостоянию с серией в пять ничейных результатов и сегодня ее прервали, сыграв намного острее соперника.
Бенжамен Буриго уже на шестой минуте с 11 метров развел по углам голкипера и мяч. Перед свистком на перерыв Педро Чиривелья наказал защитника за грубую ошибку - 1:1. На 73-й минуте Дезире Дуэ вырвал победу для хозяев. ВАР помог арбитру отменить решение об офсайде в этом моменте. Мостафа Мохамед у гостей был удален за споры. На седьмой компенсированной минуте Арно Мюинга поставил точку с пенальти - 3:1.
«Ренн» с 11 очками вырвался сразу на шестое место, противник (8) - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Буриго Бенжамен6'
|45'Чиривелья Педро (1:1)
(2:1) Дуэ Дезире 73'
(3:1) Мюинга Арно 90''
Манданда Стив•Ассиньон Лоренс• 55'Омари Вармед•Теате Артур•Трюффер Адриен•Буриго Бенжамен 59'81' (Сантамария Батист (81') •Матич Неманья• 63'Блас Людовик•Ридер Фабиан71' (Дуэ Дезире (71') •Гуйри Амин80' (Салах Ибрагим (80') •Йылдырым Бертуг90' (Мюинга Арно (90')
Лафон Альбан•Дюверн Жан-Кевин84' (Пьер-Габриэль Ронаэль (84') •Кёмерт Эрай•Кастеллетто Жан-Шарль• 87'Мерлин Квентин•Дуглас Гомес 60'85' (Сиссоко Мусса (85') •Чиривелья Педро• 61'Молле Флоран 37'61' (Бамба Абдул-Кадер (61') •Мутуссами Самуэль 58'76' (Адсон (76') •Саймон Мозес•Мохамед Мостафа 77' 77'
01 октября. Стадион "Роазон Парк".
Бан пользователя