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Чемпионат Франции. Лига 1

Витинья: «Мбаппе – лучший игрок мира на данный момент»

01 Октября 2023 • 23:35 Комментировать
Ренн
...
ПСЖ
08.10 21:45

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Витинья считает своего товарища по команде Килиана Мбаппе лучшим футболистом в мире.

Французский форвард впечатляюще начал текущий сезон, отличившись голом восемь раз в семи матчах Лиги 1 и Лиги чемпионов. По мнению Витиньи, Мбаппе полностью оправдывает статус главной звезды «ПСЖ»: «Килиан – великолепный футболист. На сегодняшний день именно он является лучшим в мире. Мы отлично ладим как на поле, так и за его пределами», – цитирует Telefoot португальца, перешедшего в стан парижского гранда прошлым летом из «Порту».

В среду «ПСЖ» проведёт выездной матч Лиги чемпионов против английского «Ньюкасла».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Витинья
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