Романо: «Экитике покинет «ПСЖ» в январе»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Уго Экитике сменит клуб в зимнее трансферное окно.

Прошедшим летом интерес к французу проявляли представители Английской премьер-лиги, однако «ПСЖ» не соглашался на аренду, рассчитывая на полноценный трансфер, что и стало причиной неудачного исхода переговоров. Как сообщает CaughtOffside, ссылаясь на инсайдера Фабрицио Романо, уход 21-летнего игрока в январе практически неизбежен. Пока неизвестно, какие клубы будут претендовать на форварда. Ожидается, что обсуждения стартуют в декабре.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Уго Экитике в 20 млн евро. В нынешнем сезоне футболист появился на поле лишь однажды.