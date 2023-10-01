Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Романо: «Экитике покинет «ПСЖ» в январе»

01 Октября 2023 • 20:52 Комментировать
Ренн
...
ПСЖ
08.10 21:45

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Уго Экитике сменит клуб в зимнее трансферное окно.

Прошедшим летом интерес к французу проявляли представители Английской премьер-лиги, однако «ПСЖ» не соглашался на аренду, рассчитывая на полноценный трансфер, что и стало причиной неудачного исхода переговоров. Как сообщает CaughtOffside, ссылаясь на инсайдера Фабрицио Романо, уход 21-летнего игрока в январе практически неизбежен. Пока неизвестно, какие клубы будут претендовать на форварда. Ожидается, что обсуждения стартуют в декабре.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Уго Экитике в 20 млн евро. В нынешнем сезоне футболист появился на поле лишь однажды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Уго Экитике трансферы футбола - зима 2024
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕНН ПСЖ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Реймс Реймс
Лион Лион
2
0
2.20 4.10 3.00
Видео
Окончен
Ницца Ницца
Брест Брест
0
0
1.67 4.20 5.20
Видео
Окончен
Гавр Гавр
Лилль Лилль
0
2
4.70 3.90 1.79
Видео
Окончен
Тулуза Тулуза
Мец Мец
3
0
1.78 4.20 4.40
Видео
Окончен
Лорьян Лорьян
Монпелье Монпелье
0
3
2.90 3.50 2.50
Видео
34 мин
Ренн Ренн
Нант Нант
1
0
1.51 4.70 6.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Октября
20:52 · Франция. Лига 1
Романо: «Экитике покинет «ПСЖ» в январе»
20:02 · Франция. Лига 1
«Монпелье» разгромил конкурентов из «Лорьяна»
18:03 · Франция. Лига 1
«Ницца» и «Брест» не забивали, «Тулуза» разгромила «Мец»
15:52 · Франция. Лига 1
«Реймс» вышел на второе место и оставил «Лион» на дне таблицы
15:41 · Франция. Лига 1
Энрике: «Мбаппе — игрок высочайшего уровня, он лучший в мире»
15:30 · Франция. Лига 1
«Гавр» - «Лилль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
15:22 · Франция. Лига 1
Витинья: «Я надеюсь, что останусь в «ПСЖ» надолго»
09:34 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Лилля» Фонсека может возглавить клуб АПЛ
08:20 · Франция. Лига 1
Луис Энрике объяснил, почему «ПСЖ» не победил «Клермон»
30 Сентября
23:57 · Франция. Лига 1
«Монако» дважды отыгрывался в матче с «Марселем» и победил
21:30 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Марсель»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
21:17 · Франция. Лига 1
​Без Головина: «Монако» объявил состав на матч с «Марселем»
20:39 · Франция. Лига 1
​Луис Энрике показал худший тренерский старт в «ПСЖ» за 13 лет
19:55 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не смог забить худшей команде лиги
17:31 · Франция. Лига 1
​Мбаппе – в основе «ПСЖ» на матч с «Клермоном»
Все новости
Рекомендуем