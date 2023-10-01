Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Монпелье» разгромил конкурентов из «Лорьяна»

01 Октября 2023 • 20:02 Комментировать
Лорьян
0:3
Монпелье
окончен

В седьмом туре Лиги 1 «Лорьян» принимал «Монпелье». У соперников было по шесть очков, и кто-то имел шанс покинуть зону стыковых матчей. Большого перевеса ни у кого не было, но гости лучше распорядились моментами. На 30-й минуте «Монпелье» раскатал оборону, Мусса аль-Тамари вывел Акора Адамса на убойную позицию - 0:1. В компенсированное время Тео ле Бри запустил мяч в штангу. На 73-й минуте Тежи Саванье удвоил счет, реализовав пенальти, при этом голкипер едва не выручил. Перед финальным свистком Адамс оформил дубль - 0:3.

Если «Лорьян» остается на третьей строчке с конца, то соперник уже девятый.

Протокол игры  
Лорьян0:3Монпелье
  30'Адамс Акор (0:1)
  73'Саванье Тежи (0:2)
  89'Адамс Акор (0:3)
Мвого ИвонТальби Монтассар  33'Лапорт ЖульенТуре Сулейман 46' (Мугиша Джоэл ( 46') Калюлю Гедеон 58' (Силва Игор ( 58') Абергель ЛоранПонсо Жульен  20' 76' (Макенго Жан-Виктор ( 76') Ле Гофф Венсан 58' (Менди Бенжамен ( 58') Февр РоменКрупи Эли Джуниор 61' (Дукуре Сирине ( 61') Ле Бри Тео
Запасные: Гомис АльфредМоуйоколо ЛорисПабло ПажисЙонгва Дарлин
Лекомт БенжаменСако Фалае 64' (Йебоа Келвин ( 64') Омерагич БечирКуяте КикиЭстев Максим  61' 84' (Сахо Мамаду ( 84') Шотар ЖорисФерри ЖорданАль-Тамари МуссаСаванье Тежи 78' (Леруа Лео ( 78') Хазри Вахби 64' (Тшато Энзо ( 64') Адамс Акор
Запасные: Жюльен КристоферМинкарелли Дэвин ЛукасYanis IssoufouДелайе СашаБерто Димитри
01 октября. Стадион "Стад де Мустуар".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лорьян Монпелье
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Реймс Реймс
Лион Лион
2
0
2.20 4.10 3.00
Видео
Окончен
Ницца Ницца
Брест Брест
0
0
1.67 4.20 5.20
Видео
Окончен
Гавр Гавр
Лилль Лилль
0
2
4.70 3.90 1.79
Видео
Окончен
Тулуза Тулуза
Мец Мец
3
0
1.78 4.20 4.40
Видео
Окончен
Лорьян Лорьян
Монпелье Монпелье
0
3
2.90 3.50 2.50
Видео
01.10.23 в 21:45
Ренн Ренн
Нант Нант
1.51 4.70 6.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Октября
20:02 · Франция. Лига 1
«Монпелье» разгромил конкурентов из «Лорьяна»
18:03 · Франция. Лига 1
«Ницца» и «Брест» не забивали, «Тулуза» разгромила «Мец»
15:52 · Франция. Лига 1
«Реймс» вышел на второе место и оставил «Лион» на дне таблицы
15:41 · Франция. Лига 1
Энрике: «Мбаппе — игрок высочайшего уровня, он лучший в мире»
15:30 · Франция. Лига 1
«Гавр» - «Лилль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
15:22 · Франция. Лига 1
Витинья: «Я надеюсь, что останусь в «ПСЖ» надолго»
09:34 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Лилля» Фонсека может возглавить клуб АПЛ
08:20 · Франция. Лига 1
Луис Энрике объяснил, почему «ПСЖ» не победил «Клермон»
30 Сентября
23:57 · Франция. Лига 1
«Монако» дважды отыгрывался в матче с «Марселем» и победил
21:30 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Марсель»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
21:17 · Франция. Лига 1
​Без Головина: «Монако» объявил состав на матч с «Марселем»
20:39 · Франция. Лига 1
​Луис Энрике показал худший тренерский старт в «ПСЖ» за 13 лет
19:55 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не смог забить худшей команде лиги
17:31 · Франция. Лига 1
​Мбаппе – в основе «ПСЖ» на матч с «Клермоном»
17:30 · Франция. Лига 1
«Клермон» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Все новости
Рекомендуем