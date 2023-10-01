«Монпелье» разгромил конкурентов из «Лорьяна»

В седьмом туре Лиги 1 «Лорьян» принимал «Монпелье». У соперников было по шесть очков, и кто-то имел шанс покинуть зону стыковых матчей. Большого перевеса ни у кого не было, но гости лучше распорядились моментами. На 30-й минуте «Монпелье» раскатал оборону, Мусса аль-Тамари вывел Акора Адамса на убойную позицию - 0:1. В компенсированное время Тео ле Бри запустил мяч в штангу. На 73-й минуте Тежи Саванье удвоил счет, реализовав пенальти, при этом голкипер едва не выручил. Перед финальным свистком Адамс оформил дубль - 0:3.

Если «Лорьян» остается на третьей строчке с конца, то соперник уже девятый.