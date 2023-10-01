«Монпелье» разгромил конкурентов из «Лорьяна»

В седьмом туре Лиги 1 «Лорьян» принимал «Монпелье». У соперников было по шесть очков, и кто-то имел шанс покинуть зону стыковых матчей. Большого перевеса ни у кого не было, но гости лучше распорядились моментами. На 30-й минуте «Монпелье» раскатал оборону, Мусса аль-Тамари вывел Акора Адамса на убойную позицию - 0:1. В компенсированное время Тео ле Бри запустил мяч в штангу. На 73-й минуте Тежи Саванье удвоил счет, реализовав пенальти, при этом голкипер едва не выручил. Перед финальным свистком Адамс оформил дубль - 0:3.
Если «Лорьян» остается на третьей строчке с конца, то соперник уже девятый.
Протокол игры
|30'Адамс Акор (0:1)
|73'Саванье Тежи (0:2)
|89'Адамс Акор (0:3)
Мвого Ивон•Тальби Монтассар• 33'Лапорт Жульен•Туре Сулейман46' (Мугиша Джоэл (46') •Калюлю Гедеон58' (Силва Игор (58') •Абергель Лоран•Понсо Жульен 20'76' (Макенго Жан-Виктор (76') •Ле Гофф Венсан58' (Менди Бенжамен (58') •Февр Ромен•Крупи Эли Джуниор61' (Дукуре Сирине (61') •Ле Бри Тео
Запасные: Гомис Альфред•Моуйоколо Лорис•Пабло Пажис•Йонгва Дарлин
Лекомт Бенжамен•Сако Фалае64' (Йебоа Келвин (64') •Омерагич Бечир•Куяте Кики•Эстев Максим 61'84' (Сахо Мамаду (84') •Шотар Жорис•Ферри Жордан•Аль-Тамари Мусса•Саванье Тежи78' (Леруа Лео (78') •Хазри Вахби64' (Тшато Энзо (64') •Адамс Акор
01 октября. Стадион "Стад де Мустуар".
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