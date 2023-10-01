«Ницца» и «Брест» не забивали, «Тулуза» разгромила «Мец»

В чемпионате Франции состоялись очередные матчи седьмого тура. «Ницца» и «Брест», идущие в группе лидеров, не смогли открыть счет в равной борьбе - 0:0. В параллельном поединке «Тулуза» разгромила «Мец» в споре представителей нижней половины таблицы - 3:0.
Протокол игры
Булка Марцин•Аталь Юсеф 59'68' (Лотомба Жордан (68') •Тодибо Жан-Клер68' (Росарио Пабло (68') •Данте Бонфим•Бар Мельвен•Сансон Морган68' (Будауи Хишем (68') •Ндайишимийе Юссуф•Тюрам Кефрен•Лаборд Гаэтан74' (Буанани Бадредин (74') •Моффи Теремас83' (Гессан Эванн (83') •Бога Жереми
Бизот Марко•Лала Кенни•Шардонне Брендан• 62'Брассье Лилиан•Локо Брэдли•Лис-Мелу Пьерр•Маньетти Уго69' (Мартен Жонас (69') •Дель Кастильо Ромен88' (Ле Кардинал Жюльен (88') •Камара Махди 34'75' (Думбия Камори (75') •Ле Дуарон Жереми89' (Камблан Аксель (89') •Мунье Стив 5'75' (Сатриано Мартин (75')
01 октября. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
Протокол игры
|(1:0) Шмидт Никлас 31'
|(2:0) Даллинга Тийс 43'
|(3:0) Магри Франк 82'
Рестес Гийом • Деслер Миккел 74' ( Мависса Кристиан ( 74') • Коста Логан • Николайсен Расмус • 13'Суасо Габриэль • 63'Кассерес Кристиан • Шмидт Никлас 65' ( Бангре Мамади ( 65') • Спирингс Стейн • Хелаберт Сесар 81' ( Беграуи Янис ( 81') • Доннум Арон 65' ( Сьерро Венсан ( 65' ) • 75'Даллинга Тийс 65' ( Магри Франк ( 65')
Запасные: Домингес Алекс • Каманзи Уоррен • Генро Денис • Диарра Мусса
Укиджа Александр • Куао Коффи • Эрей Кристоф • Канде Фали • Юдоль Матьё • Жан-Жак Данле • Н'Дорам Кевин 61' ( Маига Хабиб ( 61') • Асоро Йоэль 46' ( Ван Ден Керкхоф Кевин ( 46') • Атта Артур 46' ( Джаллоу Абли ( 46') • Сабали Шейх 46' ( Камара Ламин ( 46') • Элисор Симон 70' ( Эступиньян Оскар ( 70')
Запасные: Жан Н'Гессан • Диалло Папе • Траоре Исмаэль • Диш Гийом
01 октября. Стадион "Мунисипал".
Бан пользователя