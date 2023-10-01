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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ницца» и «Брест» не забивали, «Тулуза» разгромила «Мец»

01 Октября 2023 • 18:03 Комментировать
Ницца
0:0
Брест
окончен

В чемпионате Франции состоялись очередные матчи седьмого тура. «Ницца» и «Брест», идущие в группе лидеров, не смогли открыть счет в равной борьбе - 0:0. В параллельном поединке «Тулуза» разгромила «Мец» в споре представителей нижней половины таблицы - 3:0.

Протокол игры  
Ницца0:0Брест
Булка МарцинАталь Юсеф  59' 68' (Лотомба Жордан ( 68') Тодибо Жан-Клер 68' (Росарио Пабло ( 68') Данте БонфимБар МельвенСансон Морган 68' (Будауи Хишем ( 68') Ндайишимийе ЮссуфТюрам КефренЛаборд Гаэтан 74' (Буанани Бадредин ( 74') Моффи Теремас 83' (Гессан Эванн ( 83') Бога Жереми
Запасные: Сиригу СальватореПерро РоменБальде АлиуКлод-Морис Алексис
Бизот МаркоЛала КенниШардонне Брендан  62'Брассье ЛилианЛоко БрэдлиЛис-Мелу ПьеррМаньетти Уго 69' (Мартен Жонас ( 69') Дель Кастильо Ромен 88' (Ле Кардинал Жюльен ( 88') Камара Махди  34' 75' (Думбия Камори ( 75') Ле Дуарон Жереми 89' (Камблан Аксель ( 89') Мунье Стив  5' 75' (Сатриано Мартин ( 75')
Запасные: Амави ЖорданКудерт ГрегуарПерейра-Лаже МатиашЛебо Адриен
01 октября. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
Протокол игры 
Тулуза3:0Мец
(1:0) Шмидт Никлас 31'  
(2:0) Даллинга Тийс 43'  
(3:0) Магри Франк 82'  
Рестес Гийом  Деслер Миккел   74' (Мависса Кристиан (   74' Коста Логан  Николайсен Расмус   13'  Суасо Габриэль   63'  Кассерес Кристиан  Шмидт Никлас   65' (Бангре Мамади (   65' Спирингс Стейн  Хелаберт Сесар   81' (Беграуи Янис (   81' Доннум Арон   65' (Сьерро Венсан (   65'   75' Даллинга Тийс   65' (Магри Франк (   65')
Запасные: Домингес Алекс  Каманзи Уоррен  Генро Денис  Диарра Мусса
Укиджа Александр  Куао Коффи  Эрей Кристоф  Канде Фали  Юдоль Матьё  Жан-Жак Данле  Н'Дорам Кевин   61' (Маига Хабиб (   61' Асоро Йоэль   46' (Ван Ден Керкхоф Кевин (   46' Атта Артур   46' (Джаллоу Абли (   46' Сабали Шейх   46' (Камара Ламин (   46' Элисор Симон   70' (Эступиньян Оскар (   70')
Запасные: Жан Н'Гессан  Диалло Папе  Траоре Исмаэль  Диш Гийом
 01 октября. Стадион "Мунисипал".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Тулуза Брест Мец
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0
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4.70 3.90 1.79
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Тулуза Тулуза
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0
1.78 4.20 4.40
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