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Чемпионат Франции. Лига 1

Кузяев отыграл полный матч, но «Лилль» без проблем разобрался с его «Гавром»

01 Октября 2023 • 17:53 Комментировать
Гавр
0:2
Лилль
окончен

«Гавр» и «Лилль» сошлись в рамках чемпионата Франции по футболу. Матч седьмого тура Лиги 1 состоялся 1 октября на стадионе «Океан».

Видеотрансляция матча Гавр - Лилль

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Протокол игры  
Гавр0:2Лилль
  40'Жегрова Эдон (0:1)
  52'Сальмье Йоанн (0:2)
Десма АртурСальмье ЙоаннЮте-Кинкуэ ЭтьеннЛьорис ГотьеОпери КристоферКузяев ДалерТуре Абдулайе 84' (Него Лоик ( 84') Н'диайе Рассул 71' (Кечта Яссин ( 71') Касимир Хосуэ 70' (Сабби Эммануэль ( 70') Алиуи Набиль 61' (Грандсир Самуэль ( 61') Сумаре Исса 61' (Логбо Энди ( 61')
Запасные: Горжелен МатьёЭль-Хаджам УалидМбемба НоланAliou Thiare
Шевалье ЛюкаДиаките БафодеЙоро ЛениРибейро АлександроИсмаили ГонсалвесАндре БенжаминГомес АнхельЖегрова ЭдонКабелла Реми 77' (Харальдссон Хакон-Арнар ( 77') Кавалейру Иван 86' (Виржинюс Алан ( 86') Дэвид Джонатан
Запасные: Малуда АаронМанноне ВитоМессусса АминеГудмундссон ГабриэльМирамон ИгнасиоЗедатка АкимСантос Тиаго
01 октября. Стадион "Осеан" (Гавр).

 

Соседничали в середине турнирной таблице «Лилль» и «Гавр», что ещё больше добавляло ценности победному результату. Российский болельщик сразу же бросил взгляд на стартовый состав и с радостью (привычно) обнаружил там Далера Кузяева. Россиянин добивал тройку полузащитников «Гавра» с Ндиайе и Туре. В составе «Лилля» можно было отметить нашего старого-знакомого Реми Кабелла и канадца Дэвида, которому давно пророчат статус звезды.

«Гавр» этих фамилий не испугался. Начал матч смело и уже на шестой минуте отличился. Сумаре получил мяч у штрафной площади после прессинга Алиуи. Затем сенегалец зарядил точно в дальний нижний угол и собирался праздновать, но услышал свисток. Набиль находился в офсайде. Прошло всего две минуты и Сумаре мог открывать счёт уже из правильного положения. Казимир с фланга ему мяч забросил, а сенегалец бил метров с восьми. Вот только мяч прошёл сильно выше ворот.

Активность «Гавра» продолжалась (Кузяев немного выпадал), а «Лилля» будто и на поле не было. После подачи с углового от Алиуи, чрезвычайно активный Сумаре выдал скидку на дальнюю штангу. Там Туре с двух метров бил в упор, но умудрился Абдулайе пальнуть выше из шикарной позиции. И вот такой каскад нереализованных момента надломил хозяев. Сначала «Лиллю» помог стандарт. Иван Кавалейру подхватил мяч вторым темпом и со второй попытки выполнил уже толковый кросс. Йоро с пяти метров бил под перекладину – Дюсмас выручил.

Под занавес тайма «Лилль» всё же забил. Блестящее соло исполнил Эдон Жегрова: на правом фланге косовар эффектно разобрался с Опери и Ндиайе, влетел в штрафную, сместился к центру и метров с двенадцати неотразимо пробил – 0:1. На этом Эдон не успокоился. Отдохнул в перерыве, вышел со свежими силами и уже через семь минут второго тайма создал второй гол своей команды.

На правом фланге Жегрова раскачал Опери и подал в штрафную площадь. На дальней штанге Иван Кавалейру пробил рикошетом от ноги Сальмье и отправил мяч в дальний угол. В итоге засчитали автогол – 0:2. А «Гавр» совсем поник в атаке, мяч стал побольше находится у хозяев, но позиционные атаки не получались. Не помогли и замены, свежие Грансир и Логбо растворились в спокойном течении матча. Скорее «Лилль» мог забить третий, но пару раз простил «Гавр» в своих наступлениях.

Проиграла команда Далера Кузяева, а сам россиянин провёл довольно блёклый матч. «Лилль» же уверенно побеждает в гостях и обходит «Гавр» в турнирной таблице.

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