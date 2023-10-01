«Реймс» вышел на второе место и оставил «Лион» на дне таблицы

«Лион» никак не выберется из чёрной полосы на старте сезона. В седьмом туре Лиги 1 «ткачи» гостили у «Реймса» и проиграли. Первый тайм получился невыразительным, и первый же реальный момент стал голевым. Дзюня Ито набросил мяч под удар головой Маршала Манетси, и тот забил. После перерыва Ито мог и сам забить, но вратарь выручил, а вот Юнис Абдельамид головой переправил мяч в сетку.

Победа 2:0 выводит «Реймс» на первое место с отставанием в одно очко от лидирующего «Бреста». «Лион» замыкает таблицу.