Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Реймс» вышел на второе место и оставил «Лион» на дне таблицы

01 Октября 2023 • 15:52 Комментировать
Реймс
2:0
Лион
окончен

«Лион» никак не выберется из чёрной полосы на старте сезона. В седьмом туре Лиги 1 «ткачи» гостили у «Реймса» и проиграли. Первый тайм получился  невыразительным, и первый же реальный момент стал голевым. Дзюня Ито набросил мяч под удар головой Маршала Манетси, и тот забил. После перерыва Ито мог и сам забить, но вратарь выручил, а вот Юнис Абдельамид головой переправил мяч в сетку.

Победа 2:0 выводит «Реймс» на первое место с отставанием в одно очко от лидирующего «Бреста». «Лион» замыкает таблицу.

Протокол игры  
Реймс2:0Лион
(1:0) Манетси Маршал45'  
(2:0) Абдельамид Юнис71'  
Диуф ЙеваннФоке ТомасОкуму ДжозефАбдельамид Юнис  37'Де Смет ТибоМанетси МаршалМатусива АзорТеума Тедди  60' 77' (Ричардсон Амир ( 77') Ито ДзюняДарами Мохаммед 80' (Дьяките Умар ( 80') Накамура Кейто 89' (Агбаду Эммануэль ( 89')
Запасные: Диаките ИбрахимСалама АминАтангана-Эдоа ВалентинОльеро АлександрMamadou DiakhonХадра Реда
Лопеш АнтониМата КлинтонО'Брайан ДжекДиоманде СиналиКумбеди Саэль 78' (Джеффиньо ( 78') Толиссо Корентен 54' (Лепнан Йоанн ( 54') Альверо Скелли  35'Какере Максанс  52'Тальяфико Николас 78' (Милагрес Энрике ( 78') Бальде Мама 68' (Кадевере Тино ( 68') Шерки Райан 54' (Нуама Эрнест ( 54')
Запасные: Сарр Мамаду-НабиМорейра ДиегуРиу РемиМэйтленд-Найлс Эйнсли
01 октября. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Реймс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Реймс Реймс
Лион Лион
2
0
2.20 4.10 3.00
Видео
68 мин
Ницца Ницца
Брест Брест
0
0
1.67 4.20 5.20
Видео
68 мин
Гавр Гавр
Лилль Лилль
0
2
4.70 3.90 1.79
Видео
63 мин
Тулуза Тулуза
Мец Мец
2
0
1.78 4.20 4.40
Видео
01.10.23 в 18:05
Лорьян Лорьян
Монпелье Монпелье
2.90 3.50 2.50
Видео
01.10.23 в 21:45
Ренн Ренн
Нант Нант
1.51 4.70 6.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Октября
15:52 · Франция. Лига 1
«Реймс» вышел на второе место и оставил «Лион» на дне таблицы
15:41 · Франция. Лига 1
Энрике: «Мбаппе — игрок высочайшего уровня, он лучший в мире»
15:30 · Франция. Лига 1
«Гавр» - «Лилль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
15:22 · Франция. Лига 1
Витинья: «Я надеюсь, что останусь в «ПСЖ» надолго»
09:34 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Лилля» Фонсека может возглавить клуб АПЛ
08:20 · Франция. Лига 1
Луис Энрике объяснил, почему «ПСЖ» не победил «Клермон»
30 Сентября
23:57 · Франция. Лига 1
«Монако» дважды отыгрывался в матче с «Марселем» и победил
21:30 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Марсель»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
21:17 · Франция. Лига 1
​Без Головина: «Монако» объявил состав на матч с «Марселем»
20:39 · Франция. Лига 1
​Луис Энрике показал худший тренерский старт в «ПСЖ» за 13 лет
19:55 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не смог забить худшей команде лиги
17:31 · Франция. Лига 1
​Мбаппе – в основе «ПСЖ» на матч с «Клермоном»
17:30 · Франция. Лига 1
«Клермон» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:24 · Франция. Лига 1
Шнайдерлин нашёл новый клуб в Греции
14:31 · Франция. Лига 1
​Бека Бека, угрожавший самоубийством, страдает депрессией
Все новости
Рекомендуем