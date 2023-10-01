«Реймс» вышел на второе место и оставил «Лион» на дне таблицы

«Лион» никак не выберется из чёрной полосы на старте сезона. В седьмом туре Лиги 1 «ткачи» гостили у «Реймса» и проиграли. Первый тайм получился невыразительным, и первый же реальный момент стал голевым. Дзюня Ито набросил мяч под удар головой Маршала Манетси, и тот забил. После перерыва Ито мог и сам забить, но вратарь выручил, а вот Юнис Абдельамид головой переправил мяч в сетку.
Победа 2:0 выводит «Реймс» на первое место с отставанием в одно очко от лидирующего «Бреста». «Лион» замыкает таблицу.
Протокол игры
|(1:0) Манетси Маршал45'
|(2:0) Абдельамид Юнис71'
Диуф Йеванн•Фоке Томас•Окуму Джозеф•Абдельамид Юнис• 37'Де Смет Тибо•Манетси Маршал•Матусива Азор•Теума Тедди 60'77' (Ричардсон Амир (77') •Ито Дзюня•Дарами Мохаммед80' (Дьяките Умар (80') •Накамура Кейто89' (Агбаду Эммануэль (89')
Лопеш Антони•Мата Клинтон•О'Брайан Джек•Диоманде Синали•Кумбеди Саэль78' (Джеффиньо (78') •Толиссо Корентен54' (Лепнан Йоанн (54') •Альверо Скелли• 35'Какере Максанс• 52'Тальяфико Николас78' (Милагрес Энрике (78') •Бальде Мама68' (Кадевере Тино (68') •Шерки Райан54' (Нуама Эрнест (54')
01 октября. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
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