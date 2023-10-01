Энрике: «Мбаппе — игрок высочайшего уровня, он лучший в мире»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился комментарием о главной звезде команды Килиане Мбаппе.

«Мбаппе — игрок высочайшего уровня. Он является лучшим в мире, и я говорю это не только потому, что я его тренер, но и из-за того, что вижу в целом», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Тренер отметил, что в плане человеческих качеств Мбаппе еще лучше, чем как футболист. «ПСЖ» повезло, что в команде есть такой игрок, подытожил Энрике.

В текущем сезоне 24-летний Мбаппе провел семь матчей во всех турнирах и стал автором восьми забитых голов.

4 октября «ПСЖ» на выезде сыграет с «Ньюкаслом» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов, начало — в 22:00 по мск.