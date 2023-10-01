Витинья: «Я надеюсь, что останусь в «ПСЖ» надолго»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья рассказал о том, как он себя чувствует в парижском клубе.

23-летний португалец признался, что ему очень нравится в Париже и он рассчитывает остаться в «ПСЖ» надолго.

«ПСЖ» — действительно отличный клуб. Мне нравится жизнь в Париже, я надеюсь, что останусь здесь надолго. Я хорошо начал сезон и хочу продолжать в том же духе», — заявил Витинья.

Напомним, Витинья перешёл в «ПСЖ» летом 2022 года из «Порту». В текущем сезоне полузащитник провёл за команду из Парижа семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

В семи турах французской Лиги 1 «ПСЖ» набрал 12 очков, расположившись на третьей строчке в турнирной таблице.