«Гавр» - «Лилль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

В рамках восьмого тура чемпионата Франции по футболу «Гавр» играет с «Лиллем».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Гавр - Лилль
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Протокол игры
|40'Жегрова Эдон (0:1)
|52'Сальмье Йоанн (0:2)
Десма Артур•Сальмье Йоанн•Юте-Кинкуэ Этьенн•Льорис Готье•Опери Кристофер•Кузяев Далер•Туре Абдулайе•Н'диайе Рассул•Касимир Хосуэ•Алиуи Набиль61' (Грандсир Самуэль (61') •Сумаре Исса61' (Логбо Энди (61')
Шевалье Люка•Диаките Бафоде•Йоро Лени•Рибейро Александро•Исмаили Гонсалвес•Андре Бенжамин•Гомес Анхель•Жегрова Эдон•Кабелла Реми•Кавалейру Иван•Дэвид Джонатан
01 октября. Стадион "Осеан" (Гавр).
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