Луис Энрике объяснил, почему «ПСЖ» не победил «Клермон»

Рулевой столичного «ПСЖ» Луис Энрике высказался об осечке своей команды в матче седьмого тура Лиги 1 против «Клермона». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Обеим командам помешало состояние поля. Мяч был похож на прыгающего кролика. Мы могли вырвать победу, но всему виной поле. У «ПСЖ» было намного больше моментов, мы провели не самых плохой матч. Игроки сделали все, что в их силах», - передает слова испанского специалиста RMC Sport.

После семи проведенных матчей парижский гранд набрал 12 баллов и располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Франции.