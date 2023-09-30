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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» дважды отыгрывался в матче с «Марселем» и победил

30 Сентября 2023 • 23:57 Комментировать
Монако
3:2
Марсель
окончен

Центральный матч седьмого тура чемпионата Франции «Монако» - «Марсель» получился интересным и интригующим. На первой минуте Пьер-Эмерик Обамеянг убежал в отрыв и вывел на голевой удар Ильмана Ндиайе, который пробил корявенько, но все равно результативно. В ответ Виссам Бен-Йеддер в пределах штрафной отыграл на Манеса Аклиуша, который вскоре зарядил в ближний угол - 1:1. Ндиайе отметился и в роли ассистента, навес на неприкрытого Самуэля Жиго, и экс-спартаковец головой поразил цель. Довольно быстро «Монако» сравнял, Фоларин Балогун поразил ближний угол ворот - 2:2. Голкипер «Марселя» снова пропустил во «вратарский угол» сразу после перерыва, на сей раз Аклтиуш оформил дубль.

Команда Александра Головина, который не играл из-за дисквалификации, набрала 14 очков и взлетела с четвертого места на первое. «Марсель» - восьмой.

Протокол игры  
Монако3:2Марсель
  1'Ндиайе Ильман (0:1)
(1:1) Аклиуш Манес8'  
  18'Жиго Самуэль (1:2)
(2:2) Балогун Фоларин23'  
(3:2) Аклиуш Манес52'  
Кён ФилиппСинго ВилфредМарипан ГильермоМагасса Сунгуту  90'Скардовелли ВандерсонЯкобс Исмаил 75' (Дьятта Крепен ( 75') Фофана Юссуф  42'Закария Денис  59' 90' (Камара Мохамед ( 90') Аклиуш Манес 75' (Матазо Элио ( 75'  77') Бен-Йеддер ВиссамБалогун Фоларин 83' (Боаду Мирон ( 83')
Запасные: Маецки РадославЭфекеле МаламинДиоп ЭденМатсима КрисленКартилье Антонен
Лопес ПауКлосс Жонатан  73'Жиго Самуэль  59'Мбемба ШансельМурильо МикаэльУнаи Аззедин 83' (Оливейра Витор ( 83') Ронжье Валентин  7'Верету ЖорданНдиайе Ильман 47' (Арит Амин ( 47') Обамеянг Пьер-ЭмерикКорреа Хоакин  54' 75' (Сарр Исмаила ( 75')
Запасные: Меите БамоНадир БилалБалерди ЛеонардоБланко РубенМайока-Тика НоамМуге Франсуа
30 сентября. Стадион "Луи II".

 

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Монако Марсель
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