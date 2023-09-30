«Монако» дважды отыгрывался в матче с «Марселем» и победил

Центральный матч седьмого тура чемпионата Франции «Монако» - «Марсель» получился интересным и интригующим. На первой минуте Пьер-Эмерик Обамеянг убежал в отрыв и вывел на голевой удар Ильмана Ндиайе, который пробил корявенько, но все равно результативно. В ответ Виссам Бен-Йеддер в пределах штрафной отыграл на Манеса Аклиуша, который вскоре зарядил в ближний угол - 1:1. Ндиайе отметился и в роли ассистента, навес на неприкрытого Самуэля Жиго, и экс-спартаковец головой поразил цель. Довольно быстро «Монако» сравнял, Фоларин Балогун поразил ближний угол ворот - 2:2. Голкипер «Марселя» снова пропустил во «вратарский угол» сразу после перерыва, на сей раз Аклтиуш оформил дубль.

Команда Александра Головина, который не играл из-за дисквалификации, набрала 14 очков и взлетела с четвертого места на первое. «Марсель» - восьмой.