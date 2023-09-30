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Чемпионат Франции. Лига 1

​Без Головина: «Монако» объявил состав на матч с «Марселем»

30 Сентября 2023 • 21:17 Комментировать
Монако
2:2
Марсель
1 2.45 X 3.75 2 2.75
2-й тайм

В субботу вечером вся футбольная Франция будет следить за матчем между «Монако» и «Марселем». Рулевой монегасков Ади Хюттер принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Кён, Синго, Марипан, Магасса, Скардовелли, Закария, Фофана, Якобс, Аклиуш, Бен-Йеддер, Балогун.

Отметим, что российский полузащитник Александр Головин в заявку «Монако» не попал – он пропустит матч из-за дисквалификации (перебор жёлтых карточек).

Матч между «Монако» и «Марселем» начнётся в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции.

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Монако Александр Головин
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