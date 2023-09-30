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Чемпионат Франции. Лига 1

​Луис Энрике показал худший тренерский старт в «ПСЖ» за 13 лет

30 Сентября 2023 • 20:39 Комментировать
Клермон
0:0
ПСЖ
окончен

В субботу «ПСЖ» снова разочаровал своих болельщиков. Команда сыграла вничью с «Клермоном» (0:0), у которого до игры был только один зачётный балл в кармане.

После семи туров Лиги 1 «ПСЖ» имеет только 12 очков в своём активе. Как сообщает StatsFoot, это худший старт на тренерском мостике парижан с сезона 2009/2010 года. Тогда под руководством Антуана Комбуаре в семи стартовых турах чемпионата Франции «ПСЖ» тоже набрал всего 12 баллов из 21.

Следующий матч «ПСЖ» проведёт 4 октября – против «Ньюкасла» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике
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