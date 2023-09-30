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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» не смог забить худшей команде лиги

30 Сентября 2023 • 19:55 Комментировать
Клермон
0:0
ПСЖ
окончен

В седьмом туре чемпионата Франции «ПСЖ» мог вернуться на привычное первое место, для этого нужно было обыграть «Клермон», главного неудачника старта сезона, но с этим у столичной команды возникли проблемы.

Рандаль Коло-Муани из пределов штрафной в касание опасно пробил - спасение от голкипера. Страж ворот «Клермона» справился с ударом Килиана Мбаппе с правого края штрафной, а также дальней попыткой Данилу Перейры. Еще один сэйв был после удара Усмана Дембеле.

В первой атаке второго тайма «Клермон» огрызнулся, два удара в упор, и Джанлуиджи Доннарумма выручил. Еще один шанс у хозяев, и угроза от Шейка Конате парирована. В ответ Мбаппе метров с 10 не попал в створ. Гонсалу Рамуш вышел один на один с голкипером, перебросил его, но на ленточке спас «Клермон» защитник.

«ПСЖ» второй с отставанием в одно очко от лидирующего «Бреста». У аутсайдеров второй балл в активе.

Протокол игры  
Клермон0:0ПСЖ
Диао МориСейду АлидуПельмар АндиКофрие МаксимилианоКонате Шейк  90'Гоналон Максим  57' 69' (Рашани Эльбасан ( 69') Маньен Йоанн 90' (Кейта Хабиб ( 90') Гастьен ЙоанАллевина Джим 84' (Зеффан Мехди ( 84') Чам Мухаммед 85' (Бутубба Биляль ( 85') Николсон Шамар
Запасные: Андрич КомненМаурер АйманКиэ ГрежонОжье ФлоранНдиайе Массамба
Доннарумма ДжанлуиджиДанилу ПерейраШкриньяр МиланМаркиньос МаркосХакими АшрафВитинья II 64' (Заир-Эмери Уоррен ( 64'  75') Фабиан Руис  90'Баркола Бредли 64' (Рамуш Гонсалу ( 64') Дембеле УсманКоло-Муани РандальМбаппе Килиан  81'
Запасные: Солер КарлосУгарте МануэльМукиэле НордиН'Дур ШерЭрнандес ЛюкаТенас АрнауКюрзава Левен
30 сентября. Стадион "Габриэль Монтпье".

 

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