«ПСЖ» не смог забить худшей команде лиги

В седьмом туре чемпионата Франции «ПСЖ» мог вернуться на привычное первое место, для этого нужно было обыграть «Клермон», главного неудачника старта сезона, но с этим у столичной команды возникли проблемы.

Рандаль Коло-Муани из пределов штрафной в касание опасно пробил - спасение от голкипера. Страж ворот «Клермона» справился с ударом Килиана Мбаппе с правого края штрафной, а также дальней попыткой Данилу Перейры. Еще один сэйв был после удара Усмана Дембеле.

В первой атаке второго тайма «Клермон» огрызнулся, два удара в упор, и Джанлуиджи Доннарумма выручил. Еще один шанс у хозяев, и угроза от Шейка Конате парирована. В ответ Мбаппе метров с 10 не попал в створ. Гонсалу Рамуш вышел один на один с голкипером, перебросил его, но на ленточке спас «Клермон» защитник.

«ПСЖ» второй с отставанием в одно очко от лидирующего «Бреста». У аутсайдеров второй балл в активе.