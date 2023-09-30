​Мбаппе – в основе «ПСЖ» на матч с «Клермоном»

В субботу вечером «ПСЖ» будет проводить гостевой матч чемпионата Франции против «Клермона». Наставник гранда Лиги 1 Луис Энрике принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Доннарумма, Хакими, Шкриньяр, Маркиньос, Данило, Витинья, Фабиан Руис, Баркола, Дембеле, Мбаппе, Коло-Муани.

Стоит сказать, что звёздный форвард Килиан Мбаппе выйдет на поле с первых минут. В прошлом матче против «Марселя» футболист был заменён из-за травмы.

Матч «Клермон» - «ПСЖ» стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.