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Чемпионат Франции. Лига 1

Шнайдерлин нашёл новый клуб в Греции

30 Сентября 2023 • 17:24 Комментировать
Арис Салоники
...
Кифисия
Через 23 ч. 19 мин.

Бывший полузащитник «Саутгемптона», «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Морган Шнайдерлин продолжит карьеру в чемпионате Греции. В свои 33 года он стал игроком клуба «Кифисия» будучи свободным агентом.

Напомним, прошедшим летом Шнайдерлин на неделю стал игроком чемпионата соседей с Грецией Турции. Его подписал середняк турецкой лиги – «Коньяспор». Однако спустя неделю после объявления о переходе француз покинул клуб и снова стал свободным агентом.

«Кифисия» является одним из аутсайдеров чемпионата Греции, у клуба всего пять набранных баллов после шести туров и 11 место турнирной таблицы.

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Морган Шнайдерлин трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Кифисия
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