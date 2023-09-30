Шнайдерлин нашёл новый клуб в Греции

Бывший полузащитник «Саутгемптона», «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Морган Шнайдерлин продолжит карьеру в чемпионате Греции. В свои 33 года он стал игроком клуба «Кифисия» будучи свободным агентом.

Напомним, прошедшим летом Шнайдерлин на неделю стал игроком чемпионата соседей с Грецией Турции. Его подписал середняк турецкой лиги – «Коньяспор». Однако спустя неделю после объявления о переходе француз покинул клуб и снова стал свободным агентом.

«Кифисия» является одним из аутсайдеров чемпионата Греции, у клуба всего пять набранных баллов после шести туров и 11 место турнирной таблицы.