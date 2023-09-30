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Чемпионат Франции. Лига 1

​Бека Бека, угрожавший самоубийством, страдает депрессией

30 Сентября 2023 • 14:31 Комментировать
Ницца
...
Брест
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Через 23 ч. 33 мин.

Полузащитник «Ниццы» Алексис Бека Бека угрожал самоубийством, но, к счастью, всё обошлось. Как сообщает Foot Mercato, окружение 22-летнего футболиста и его клуб уже несколько недель следили за психическим состоянием Бека Бека. По данным источника, игрок страдает депрессией.

Напомним, что в России Бека Бека знают по выступлениям за «Локомотив». За московский клуб полузащитник провёл 28 официальных матчей, в которых записал на свой счёт четыре результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Ницца» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Алексис Бека Бека
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