«Монако» - «Марсель»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2

В рамках восьмого тура чемпионата Франции по футболу «Монако» играет с «Марселем».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Монако - Марсель
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Протокол игры
|1'Ндиайе Ильман (0:1)
|(1:1) Аклиуш Манес8'
|18'Жиго Самуэль (1:2)
|(2:2) Балогун Фоларин23'
Кён Филипп•Синго Вилфред•Марипан Гильермо•Магасса Сунгуту•Скардовелли Вандерсон•Якобс Исмаил•Фофана Юссуф• 42'Закария Денис•Аклиуш Манес•Бен-Йеддер Виссам•Балогун Фоларин
30 сентября. Стадион "Луи II".
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