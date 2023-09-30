​В «Монако» ответили на вопрос о состоянии Головина

На днях полузащитник Александр Головин пропустил тренировку «Монако». В пресс-службе клуба ответили на вопрос, связано ли это с каким-либо повреждением.

«С Александром всё в порядке», - ответ представителя «Монако» приводит ТАСС.

В субботу «Монако» проведёт домашний матч чемпионата Франции против «Марселя». Александр Головин не сможет помочь команде по причине перебора жёлтых карточек.

В сезоне 2023/2024 Головин провёл за «Монако» шесть матчей, в которых забил два гола и отдал один результативный пас на партнёра.

Отметим, что за «Монако» Александр Головин играет с лета 2018 года.