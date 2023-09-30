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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе вернулся в состав «ПСЖ»

30 Сентября 2023 • 09:56 Комментировать

Тренерский штаб «ПСЖ» во главе с Луисом Энрике определился с заявкой команды на предстоящий поединок седьмого тура чемпионата Франции против «Клермона». Как сообщила клубная пресс-служба, в состав был включен звездный нападающий Килиан Мбаппе, который последнее время залечивал травму.

24-летний футболист полностью восстановился после травмы лодыжки и провел тренировочное занятие в общей группе.

Не исключено, что Мбаппе выйдет на поле в стартовом составе парижской команды. Поединок против «Клермона» состоится в субботу, 30 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В «ПСЖ» сообщили, где будет играть Мбаппе в следующем сезоне

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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