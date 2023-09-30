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Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике хочет видеть в «ПСЖ» нового защитника

30 Сентября 2023 • 00:40 Комментировать
Клермон
...
ПСЖ
Через 16 ч. 27 мин.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике надеется на усиление обороны в зимнее трансферное окно.

Недавно стало известно, что левому защитнику Нуну Мендешу потребуется операция – его возвращение в строй запланировано на февраль следующего года. По информации L'Equipe, Энрике считает, что при текущей кадровой ситуации команде может не хватать глубины состава на позициях в защите, поэтому в январе парижане с высокой вероятностью попробуют подписать нового игрока обороны.

В субботу «ПСЖ» проведёт выездной матч Лиги 1 против «Клермона». В настоящий момент коллектив Энрике занимает третью строчку с 11-ю очками после шести туров.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Нуну Мендеш трансферы футбола - зима 2024
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КЛЕРМОН ПСЖ
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