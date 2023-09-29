«Ланс» выбрался из опасной зоны, одолев «Страсбург»

В стартовом матче седьмого тура Лиги 1 «Страсбург» играл против «Ланса». Первые имели шанс настичь на первом месте «Брест», вторым - точно не место в тройке неудачников после недавней борьбы за чемпионство. Противостояние получилось равным и малособытийным.

В дебюте Дилан Баква издали едва не открыл счет, но голкипер гостей был на месте. Вскоре Элю Вахи отобрал мяч, обыгрался с Флорианом Сотокой и открыл счет в эффектной атаке. К сожалению, этот гол отрицательно сказался на остроте в этом поединке, и команды впереди больше ничего не показали.

«Ланс» с 7 баллами поднялся на 13-е место, соперник (10) - шестой.