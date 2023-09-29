«Ланс» выбрался из опасной зоны, одолев «Страсбург»

В стартовом матче седьмого тура Лиги 1 «Страсбург» играл против «Ланса». Первые имели шанс настичь на первом месте «Брест», вторым - точно не место в тройке неудачников после недавней борьбы за чемпионство. Противостояние получилось равным и малособытийным.
В дебюте Дилан Баква издали едва не открыл счет, но голкипер гостей был на месте. Вскоре Элю Вахи отобрал мяч, обыгрался с Флорианом Сотокой и открыл счет в эффектной атаке. К сожалению, этот гол отрицательно сказался на остроте в этом поединке, и команды впереди больше ничего не показали.
«Ланс» с 7 баллами поднялся на 13-е место, соперник (10) - шестой.
Протокол игры
|16'Вахи Элю (0:1)
Селс Матц•Сеная Марвин•Ньямси Жерзино•Перрен Люка•Делен Тома•Диарра Хабиб81' (Сиссоко Ибраима (81') •Дукуре Исмаэль• 69'Деминге Джесси61' (Сахи Дион (61') •Angelo Borges•Эмега Эмануэль 64'70' (Мотиба Лебо (70') •Баква Дилан61' (Гамейро Кевин (61')
Самба Брис•Гради Жонатан• 33'Дансо Кевин•Медина Факундо• 45'Агилар Рубен•Менди Нампали 54'66' (Гилавоги Морган (66') •Диуф Энди85' (Эль Айнауи Нейл (85') • 90'Мачадо Дейвер75' (Томассон Адриен (75') •Сотока Флориан•Вахи Элю66' (Абдул-Самед Салис (66') •Фюльжени Анжело75' (Франковски Пшемыслав (75')
Запасные: Саид Уэсли•Хусанов Абдукодир•Мауасса Фет•Лека Жан-Луи
29 сентября. Стадион "де ла Мейно".
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