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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» выбрался из опасной зоны, одолев «Страсбург»

29 Сентября 2023 • 23:57 Комментировать
Страсбург
0:1
Ланс
окончен

В стартовом матче седьмого тура Лиги 1 «Страсбург» играл против «Ланса». Первые имели шанс настичь на первом месте «Брест», вторым - точно не место в тройке неудачников после недавней борьбы за чемпионство. Противостояние получилось равным и малособытийным.

В дебюте Дилан Баква издали едва не открыл счет, но голкипер гостей был на месте. Вскоре Элю Вахи отобрал мяч, обыгрался с Флорианом Сотокой и открыл счет в эффектной атаке. К сожалению, этот гол отрицательно сказался на остроте в этом поединке, и команды впереди больше ничего не показали.

«Ланс» с 7 баллами поднялся на 13-е место, соперник (10) - шестой.

Протокол игры  
Страсбург0:1Ланс
  16'Вахи Элю (0:1)
Селс МатцСеная МарвинНьямси ЖерзиноПеррен ЛюкаДелен ТомаДиарра Хабиб 81' (Сиссоко Ибраима ( 81') Дукуре Исмаэль  69'Деминге Джесси 61' (Сахи Дион ( 61') Angelo BorgesЭмега Эмануэль  64' 70' (Мотиба Лебо ( 70') Баква Дилан 61' (Гамейро Кевин ( 61')
Запасные: Беллаароуч АлааГильберт ФредерикАбакар СиллаСоболь ЭдуардМванга Жуниор
Самба БрисГради Жонатан  33'Дансо КевинМедина Факундо  45'Агилар РубенМенди Нампали  54' 66' (Гилавоги Морган ( 66') Диуф Энди 85' (Эль Айнауи Нейл ( 85'  90') Мачадо Дейвер 75' (Томассон Адриен ( 75') Сотока ФлорианВахи Элю 66' (Абдул-Самед Салис ( 66') Фюльжени Анжело 75' (Франковски Пшемыслав ( 75')
Запасные: Саид УэслиХусанов АбдукодирМауасса ФетЛека Жан-Луи
29 сентября. Стадион "де ла Мейно".

 

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