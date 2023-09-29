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Чемпионат Франции. Лига 1

Угарте: «Я всегда чувствую, когда соперник может потерять мяч»

29 Сентября 2023 • 23:05 Комментировать
Клермон
...
ПСЖ
Через 18 ч. 2 мин.

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Мануэль Угарте высказался о своём сильном качестве.

Уругвайский футболист, известный своими разрушительными способностями, быстро впечатлил Луиса Энрике, став постоянным игроком основы «ПСЖ».

«Кем бы ни был мой оппонент, если я чувствую, что он может потерять мяч, я тут же окажусь рядом с ним. Я с детства стараюсь предугадать, когда соперник может допустить ошибку, чтобы вовремя оказаться в нужном месте. Думаю, это нечто врождённое, это даётся мне естественным образом. Чувствую себя уверенно в этом аспекте игры, и сейчас я полностью удовлетворён тем, как складываются мои дела», – приводит PSG Report слова 22-летнего опорника.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Мануэль Угарте
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