Угарте: «Я всегда чувствую, когда соперник может потерять мяч»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Мануэль Угарте высказался о своём сильном качестве.

Уругвайский футболист, известный своими разрушительными способностями, быстро впечатлил Луиса Энрике, став постоянным игроком основы «ПСЖ».

«Кем бы ни был мой оппонент, если я чувствую, что он может потерять мяч, я тут же окажусь рядом с ним. Я с детства стараюсь предугадать, когда соперник может допустить ошибку, чтобы вовремя оказаться в нужном месте. Думаю, это нечто врождённое, это даётся мне естественным образом. Чувствую себя уверенно в этом аспекте игры, и сейчас я полностью удовлетворён тем, как складываются мои дела», – приводит PSG Report слова 22-летнего опорника.