Гроссо: «Гаттузо способен решить проблемы «Марселя»

Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо высказался о недавнем назначении Дженнаро Гаттузо на пост рулевого «Марселя».

Сам Гроссо занял должность в «Лионе» менее двух недель назад. Через месяц два чемпиона мира 2006 года в составе сборной Италии сойдутся в очной битве двух «Олимпиков» в рамках Лиги 1.

«Я желаю Дженнаро всего наилучшего, он отличный парень. У нас отличные взаимоотношения. В «Марселе» есть проблемы нефутбольного плана, но у Гаттузо есть необходимые качества, чтобы исправить ситуацию. Я желаю ему успехов», – приводит журналист Альфредо Педулла слова наставника «Лиона» в преддверии матча против «Реймса».