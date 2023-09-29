Энрике: «Мбаппе готов играть, он в отличном состоянии»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился обновлёнными сведениями о состоянии Килиана Мбаппе.

Звёздный форвард был заменён уже на 32-й минуте недавнего матча против «Марселя» из-за повреждения. По словам испанского специалиста, 24-летний игрок окончательно восстановился и готов выйти на поле в предстоящей встрече с «Клермоном».

«Килиан тренировался в общей группе, он выполнял все упражнения без каких-либо трудностей. Он доступен для участия в матче. Он активно работал над тем, чтобы набрать форму, и сейчас находится в идеальном состоянии», – цитирует журналист Альфредо Педулла наставника парижан, высказавшегося во время предматчевой пресс-конференции.