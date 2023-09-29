​В «Ницце» отреагировали на ситуацию с Бека Бека – футболист угрожал совершить самоубийство

Футбольная Европа в пятницу переживала за Алексиса Бека Бека. Экс-игрок «Локомотива» угрожал самоубийством, благо, всё закончилось благополучно. Жан-Пьер Ривьер, который занимает должность президента «Ниццы», дал комментарий.

«Рады, что всё закончилось хорошо. Мы продолжим уважать медицинскую тайну и призываем всех к этому. Нужно уважать частную часть игрока. Весь клуб поддерживает Бека Бека», - слова Ривьера приводит пресс-служба «Ниццы».

Отметим, что из «Локомотива» в «Ниццу» Алексис Бека Бека перебрался летом 2022 года. В сезоне 2023/2024 полузащитник на поле ещё не выходил.