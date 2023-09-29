Наумов: «Ницца» не должна бросить Бека Бека после случившегося»

Бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов полагает, что «Ницца» не должна оставлять Алексиса Бека Бека после угрозы самоубийством - клубу следует помочь игроку преодолеть кризис.

«Бывает такое в жизни у молодых людей, к сожалению. Оставит ли «Ницца» игрока у себя после случившегося? Да, с психикой не все в порядке, но клуб бросать игрока не должен. Тем более если футболист неплохого уровня, а он как раз неплохого уровня», - размышляет Наумов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в пятницу днём Бека Бека был замечен на мосту. Молодой футболист угрожал самоубийством из-за проблем в личной жизни.