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Чемпионат Франции. Лига 1

Наумов: «Ницца» не должна бросить Бека Бека после случившегося»

29 Сентября 2023 • 18:03 Комментировать
Ницца
...
Брест
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01.10 16:00

Бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов полагает, что «Ницца» не должна оставлять Алексиса Бека Бека после угрозы самоубийством - клубу следует помочь игроку преодолеть кризис.

«Бывает такое в жизни у молодых людей, к сожалению. Оставит ли «Ницца» игрока у себя после случившегося? Да, с психикой не все в порядке, но клуб бросать игрока не должен. Тем более если футболист неплохого уровня, а он как раз неплохого уровня», - размышляет Наумов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в пятницу днём Бека Бека был замечен на мосту. Молодой футболист угрожал самоубийством из-за проблем в личной жизни.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Николай Наумов Алексис Бека Бека
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НИЦЦА БРЕСТ
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