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Булыкин — о Бека Бека: «Ему нужна психологическая помощь»

29 Сентября 2023 • 17:18 Комментировать
Ницца
...
Брест
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01.10 16:00

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о состоянии хавбека «Ниццы» Алексиса Бека Бека после попытки самоубийства.

«Психологическая помощь ему нужна индивидуальная. В Европе всегда в командах есть психологи. Думаю, если бы врач что-то такое увидел заранее, он бы его отправил на прием к психотерапевту», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

Эксперт признался, что ему жаль молодого игрока, который ранее защищал цвета московского «Локомотива».

22-летний Бека Бека выступал за «железнодорожников» с 2021 по 2022 год. В нынешнем сезоне французский игрок не выходил на поле в составе «Ниццы».

Экс-игрок «Локомотива» Бека Бека не стал совершать суицид

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Дмитрий Булыкин Алексис Бека Бека
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