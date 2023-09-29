Булыкин — о Бека Бека: «Ему нужна психологическая помощь»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о состоянии хавбека «Ниццы» Алексиса Бека Бека после попытки самоубийства.

«Психологическая помощь ему нужна индивидуальная. В Европе всегда в командах есть психологи. Думаю, если бы врач что-то такое увидел заранее, он бы его отправил на прием к психотерапевту», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

Эксперт признался, что ему жаль молодого игрока, который ранее защищал цвета московского «Локомотива».

22-летний Бека Бека выступал за «железнодорожников» с 2021 по 2022 год. В нынешнем сезоне французский игрок не выходил на поле в составе «Ниццы».

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