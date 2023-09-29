Булыкин предположил, почему Бека Бека угрожал самоубийством

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о том, почему экс-игрок «железнодорожников» Алексис Бека Бека угрожал самоубийством.

«Может, какая-то любовная история, с девушкой разошелся, возможно. Но тот факт, что уже в 22 года с ним случилась такая история, заставляет задуматься», — цитирует Булыкина «Газета.Ру».

По мнению эксперта, теперь французскому футболисту будут тяжело в новой команде, если, конечно, он продолжит играть в футбол.

Добавим, что на данный момент Бека Бека выступает за «Ниццу», куда он перебрался из «Локомотива» летом прошлого года. В текущем сезоне хавбек на поле не появлялся.

Экс-игрок «Локомотива» Бека Бека не стал совершать суицид