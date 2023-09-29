​Аль-Хелаифи: «Суперлига умерла ещё до того, как о ней объявили»

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи высказался о проекте Суперлиги, который был запущен несколько лет назад.

Изначально участниками Суперлиги стали 12 клубов. 9 из них быстро «включили заднюю» на фоне резкого недовольства фанатов. «Ювентус» вышел из Суперлиги недавно, оставив приверженцами проекта только «Реал» и «Барселону».

«Я называю эту идею несуперлигой. Это факт. Мы едины, как никогда раньше. Они хотели нас разъединить, но вышло наоборот. Теперь мы способны добиться революционных результатов. УЕФА сделал великое дело, остановив Суперлигу. Здесь стоит ценить вклад Александера Чеферина.

Мы хотим развиваться, а Суперлига – это смешно. Она умерла ещё до того, как о ней объявили», - сказал аль-Хелаифи в интервью Meczyki.