Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Аль-Хелаифи: «Суперлига умерла ещё до того, как о ней объявили»

29 Сентября 2023 • 14:23 Комментировать

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи высказался о проекте Суперлиги, который был запущен несколько лет назад.

Изначально участниками Суперлиги стали 12 клубов. 9 из них быстро «включили заднюю» на фоне резкого недовольства фанатов. «Ювентус» вышел из Суперлиги недавно, оставив приверженцами проекта только «Реал» и «Барселону».

«Я называю эту идею несуперлигой. Это факт. Мы едины, как никогда раньше. Они хотели нас разъединить, но вышло наоборот. Теперь мы способны добиться революционных результатов. УЕФА сделал великое дело, остановив Суперлигу. Здесь стоит ценить вклад Александера Чеферина.

Мы хотим развиваться, а Суперлига – это смешно. Она умерла ещё до того, как о ней объявили», - сказал аль-Хелаифи в интервью Meczyki.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Суперлига Европы
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.09.23 в 22:00
Страсбург Страсбург
Ланс Ланс
3.10 3.40 2.41
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Сентября
14:27 · Россия. Премьер-лига
​Экс-игрок «Локомотива» Бека Бека не стал совершать суицид 1
14:23 · Франция. Лига 1
​Аль-Хелаифи: «Суперлига умерла ещё до того, как о ней объявили»
14:16 · Испания. Ла Лига
​Президент «ПСЖ» призвал «Реал» и «Барселону» одуматься 1
14:11 · Испания. Ла Лига
​Президент «ПСЖ» дал понять, что клуб думал о подписании Левандовски
13:55 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» сообщили, где будет играть Мбаппе в следующем сезоне
13:32 · Франция. Лига 1
​Стало известно, почему экс-игрок «Локомотива» Бека Бека угрожает покончить жизнь самоубийством 1
12:40 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» может продать защитника в Саудовскую Аравию слухи
08:47 · Франция. Лига 1
Головин пропустил тренировку «Монако»
01:30 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» нашла дорогостоящую альтернативу Палинье в Лиге 1
01:21 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» попробует подписать Холанна, если не сможет удержать Мбаппе 2 слухи
28 Сентября
22:57 · Германия. Бундеслига
Хави Симонс: «Всегда буду благодарен Неймару»
22:29 · Франция. Лига 1
Мбаппе залечил травму, но вряд ли сыграет в ближайшем матче
21:44 · Германия. Бундеслига
Хави Симонс рассказал, готов ли к полноценному переходу из «ПСЖ» в «РБ Лейпциг»
20:23 · Франция. Лига 1
Хакими не собирается покидать «ПСЖ»
20:16 · Франция. Лига 1
Гаттузо: «Моя задача – финишировать в четвёрке с «Марселем», иначе я вернусь домой»
Все новости
Рекомендуем