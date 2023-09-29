В «ПСЖ» сообщили, где будет играть Мбаппе в следующем сезоне

Глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что звездный форвард команды Килиан Мбаппе останется в парижском клубе на следующий сезон.

«Килиан остается футболистом «ПСЖ». В клубе очень рады, что у нас есть такой футболист. Он останется с нами на следующий сезон. Мбаппе любит Париж и является лучшим игроком мира. Мы очень рады сотрудничеству с ним», - передает слова руководителя инсайдер Адриен Гренье в социальных сетях.

Срок действующего контракта между 24-летним игроком и «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В договоре прописан пункт о возможном продлении сотрудничества на один сезон.

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