Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Стало известно, почему экс-игрок «Локомотива» Бека Бека угрожает покончить жизнь самоубийством

29 Сентября 2023 • 13:32 Комментировать (1)

Футбольная Франция активно следит за ситуацией с полузащитником «Ниццы» Алексисом Бека Бека, который угрожает покончить жизнь самоубийством. Местные СМИ пишут о том, что 22-летний футболист решил пойти на крайности из-за болезненного расставания с девушкой.

Ранее сообщалось, что на место событий для работы с Бека Бека были направлены психологи.

Как известно, ранее Алексис Бека Бека выступал за «Локомотив». За московский клуб француз провёл 28 официальных игр, в которых сумел отметиться четырьмя голевыми передачами.

В сезоне 2023/2024 Бека Бека на футбольном поле пока не появлялся.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ницца Алексис Бека Бека
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
29 Сентября 2023 в 13:44
ай маладой-гарячий.. останица жив через год будец над сабой же смеяца - во я идиёт-та.. А-х-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.09.23 в 22:00
Страсбург Страсбург
Ланс Ланс
3.10 3.40 2.41
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Сентября
13:32 · Франция. Лига 1
​Стало известно, почему экс-игрок «Локомотива» Бека Бека угрожает покончить жизнь самоубийством 1
12:40 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» может продать защитника в Саудовскую Аравию слухи
08:47 · Франция. Лига 1
Головин пропустил тренировку «Монако»
01:30 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» нашла дорогостоящую альтернативу Палинье в Лиге 1
01:21 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» попробует подписать Холанна, если не сможет удержать Мбаппе 1 слухи
28 Сентября
22:57 · Германия. Бундеслига
Хави Симонс: «Всегда буду благодарен Неймару»
22:29 · Франция. Лига 1
Мбаппе залечил травму, но вряд ли сыграет в ближайшем матче
21:44 · Германия. Бундеслига
Хави Симонс рассказал, готов ли к полноценному переходу из «ПСЖ» в «РБ Лейпциг»
20:23 · Франция. Лига 1
Хакими не собирается покидать «ПСЖ»
20:16 · Франция. Лига 1
Гаттузо: «Моя задача – финишировать в четвёрке с «Марселем», иначе я вернусь домой»
18:59 · Франция. Лига 1
​Зидан может возглавить «Марсель» при одном условии слухи
18:16 · Россия. Премьер-лига
​Изидор: Просил «Локомотив» принять предложение «Меца»
16:19 · Англия. Премьер-лига
​Лебёф: «Не уверен, что Мбаппе захочет жить в Ливерпуле» 1
15:53 · Франция. Лига 1
​4 игрока «ПСЖ» могут пропустить один матч в качестве наказания
12:59 · Франция. Лига 1
«Марсель» предложил работу Зидану
Все новости
Рекомендуем