​Стало известно, почему экс-игрок «Локомотива» Бека Бека угрожает покончить жизнь самоубийством

Футбольная Франция активно следит за ситуацией с полузащитником «Ниццы» Алексисом Бека Бека, который угрожает покончить жизнь самоубийством. Местные СМИ пишут о том, что 22-летний футболист решил пойти на крайности из-за болезненного расставания с девушкой.

Ранее сообщалось, что на место событий для работы с Бека Бека были направлены психологи.

Как известно, ранее Алексис Бека Бека выступал за «Локомотив». За московский клуб француз провёл 28 официальных игр, в которых сумел отметиться четырьмя голевыми передачами.

В сезоне 2023/2024 Бека Бека на футбольном поле пока не появлялся.