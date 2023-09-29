​Экс-игрок «Локомотива» Бека Бека угрожает самоубийством

Прямо сейчас на виадуке Маньян мужчина угрожает самоубийством. Как France Bleu, этим человеком является 22-летний полузащитник «Ниццы» Алексис Бека Бека. Клуб уже направил на место психолога.

До «Ниццы» Бека Бека выступал в России за «Локомотив». За московский клуб француз провёл 28 матчей. Голами полузащитник не отмечался, но ему удалось записать на свой счёт четыре результативных паса на партнёров.

Стоит сказать, что в сезоне 2023/2024 Алексис Бека Бека за «Ниццу» не играл. Футболист либо проводил 90 минут на скамейке для запасных, либо вовсе не проходил в заявочный лист на матч.