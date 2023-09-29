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​Экс-игрок «Локомотива» Бека Бека угрожает самоубийством

29 Сентября 2023 • 13:12 Комментировать (2)

Прямо сейчас на виадуке Маньян мужчина угрожает самоубийством. Как France Bleu, этим человеком является 22-летний полузащитник «Ниццы» Алексис Бека Бека. Клуб уже направил на место психолога.

До «Ниццы» Бека Бека выступал в России за «Локомотив». За московский клуб француз провёл 28 матчей. Голами полузащитник не отмечался, но ему удалось записать на свой счёт четыре результативных паса на партнёров.

Стоит сказать, что в сезоне 2023/2024 Алексис Бека Бека за «Ниццу» не играл. Футболист либо проводил 90 минут на скамейке для запасных, либо вовсе не проходил в заявочный лист на матч.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ницца Алексис Бека Бека
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Комментарии (2)
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Zenituwka
29 Сентября 2023 в 13:48
Скорее всего о хорошей карьере он может забыть. По идее сейчас его должны поместить в дурку. Потом не известно нужен ли он будет кому или нет. Серьезные клубы точно не возьмут игрока с суицидальными наклонностями.
ингерман
29 Сентября 2023 в 13:38
ай пакажыте ево ращетные листы за паследний годик и сравним с маим пенсионам.. я на мост если чё точна не палезу.. а может проста "кушать" меньши нада.. зажрались.. хе..
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