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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» может продать защитника в Саудовскую Аравию слухи

29 Сентября 2023 • 12:40 Комментировать

28-летний центральный защитник Преснел Кимпембе, права на которого принадлежат французскому «ПСЖ», имеет вариант трудоустройства в чемпионате Саудовской Аравии.

Согласно информации журналистов Todofichajes, сделка может быть оформлена в зимнее трансферное окно. Портал Transfermarkt оценивает стоимость французского игрока в 28 миллионов евро. Трудовой договор Преснела с парижанами рассчитан до конца июня 2024 года.

В минувшем сезоне Кимпембе принял участие в 11 поединках чемпионата Франции, в которых получил три желтые карточки.

«ПСЖ» решил продать защитника

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Преснел Кимпембе
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