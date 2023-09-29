28-летний центральный защитник Преснел Кимпембе, права на которого принадлежат французскому «ПСЖ», имеет вариант трудоустройства в чемпионате Саудовской Аравии.

Согласно информации журналистов Todofichajes, сделка может быть оформлена в зимнее трансферное окно. Портал Transfermarkt оценивает стоимость французского игрока в 28 миллионов евро. Трудовой договор Преснела с парижанами рассчитан до конца июня 2024 года.

В минувшем сезоне Кимпембе принял участие в 11 поединках чемпионата Франции, в которых получил три желтые карточки.

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