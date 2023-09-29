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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин пропустил тренировку «Монако»

29 Сентября 2023 • 08:47 Комментировать

Хавбек «Монако» Александр Головин не принимал участия в последнем тренировочном занятии команды, об этом рапортуют журналисты GFNF.

По сведениям источника, тренерский штаб монегасков предоставил российскому полузащитнику выходной по причине того, что он не примет участия в ближайшем поединке против «Марселя» из-за перебора желтых карточек.

В текущем розыгрыше французской Лиги 1 Александр провел шесть поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

После шести туров «Монако» набрал 11 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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