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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе залечил травму, но вряд ли сыграет в ближайшем матче

28 Сентября 2023 • 22:29 Комментировать
Клермон
...
ПСЖ
30.09 18:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе готов вернуться на поле.

Француз восстановился после растяжения связок лодыжки, поэтому его участие в предстоящем матче Лиги 1 против «Клермона» по-прежнему не исключено – клуб примет итоговое решение в пятницу, докладывает Le Parisien. Тем не менее, как и предполагалось ранее, Луис Энрике вряд ли выпустит 24-летнего форварда в поединке чемпионата, поскольку хочет, чтобы тот в оптимальной форме подошёл к выездной игре Лиги чемпионов против «Ньюкасла», запланированной на следующую среду.

В активе Килиана Мбаппе восемь забитых мячей в шести матчах за «ПСЖ» в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл ПСЖ Луис Энрике Клермон Килиан Мбаппе
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КЛЕРМОН ПСЖ
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