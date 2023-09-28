Мбаппе залечил травму, но вряд ли сыграет в ближайшем матче

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе готов вернуться на поле.

Француз восстановился после растяжения связок лодыжки, поэтому его участие в предстоящем матче Лиги 1 против «Клермона» по-прежнему не исключено – клуб примет итоговое решение в пятницу, докладывает Le Parisien. Тем не менее, как и предполагалось ранее, Луис Энрике вряд ли выпустит 24-летнего форварда в поединке чемпионата, поскольку хочет, чтобы тот в оптимальной форме подошёл к выездной игре Лиги чемпионов против «Ньюкасла», запланированной на следующую среду.

В активе Килиана Мбаппе восемь забитых мячей в шести матчах за «ПСЖ» в текущем сезоне.