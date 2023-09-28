Хакими не собирается покидать «ПСЖ»

Правый защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими доволен положением дел в клубе.

Слухи связывали 24-летнего футболиста с возможных уходом, а среди претендентов на латераля назывался мадридский «Реал». Как сообщает Le Parisien, Хакими не собирается покидать Париж и полностью удовлетворён текущий ситуацией. Марокканцу нравится работать под руководством наставника Луиса Энрике, который вселяет в него уверенность.

Контракт Ашрафа Хакими с «ПСЖ» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 65 млн евро. В нынешней кампании марокканский защитник трижды поразил ворота соперников, проведя семь матчей.