Гаттузо: «Моя задача – финишировать в четвёрке с «Марселем», иначе я вернусь домой»

Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо рассказал о своей главной цели в клубе.

Итальянский специалист занял пост во главе французского коллектива в среду, заключив контракт до конца текущего сезона.

«Главное – попасть в еврокубки. В моём договоре есть пункт автоматического продления на год в случае попадания в Лигу чемпионов по итогам сезона. Поэтому я максимально заинтересован в том, чтобы финишировать в четвёрке. В ином случае я вернусь домой», – приводит RMC Sport слова наставника.

В субботу «Марсель» проведёт свой первый матч под руководством Гаттузо – в соперниках будет «Монако».