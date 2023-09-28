Известный тренер Зинедин Зидан в будущем может занять должность главного тренера «Марселя». Это произойдёт в том случае, если провансальский клуб приобретут представители Саудовской Аравии. Как сообщает France Bleu Provencе, у Зидана уже есть договорённость на этот счёт.
Впрочем, далеко не факт, что в «Марселе» в обозримом будущем произойдёт смена владельца. Американец Фрэнк Маккорт в последние годы не раз говорил, что продавать клуб он не планирует.
Стоит сказать, что Зинедин Зидан находится без тренерской работы уже более двух лет после ухода из мадридского «Реала».
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