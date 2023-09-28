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Чемпионат Франции. Лига 1

​Зидан может возглавить «Марсель» при одном условии слухи

28 Сентября 2023 • 18:59 Комментировать
Монако
...
Марсель
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30.09 22:00

Известный тренер Зинедин Зидан в будущем может занять должность главного тренера «Марселя». Это произойдёт в том случае, если провансальский клуб приобретут представители Саудовской Аравии. Как сообщает France Bleu Provencе, у Зидана уже есть договорённость на этот счёт.

Впрочем, далеко не факт, что в «Марселе» в обозримом будущем произойдёт смена владельца. Американец Фрэнк Маккорт в последние годы не раз говорил, что продавать клуб он не планирует.

Стоит сказать, что Зинедин Зидан находится без тренерской работы уже более двух лет после ухода из мадридского «Реала». 

​Зидан решил, какую команду хочет тренировать

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Зинедин Зидан
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