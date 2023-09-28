​4 игрока «ПСЖ» могут пропустить один матч в качестве наказания

Дисциплинарный комитет Лиги 1 в ближайшее время вынесет решение по ситуации, которая произошла после матча «ПСЖ» - «Марсель» (4:0). Как известно, в социальных сетях появилось видео, на котором Усман Дембеле, Рандаль Коло-Муани, Левен Кюрзава и Ашраф Хакими вместе с активными фанатами скандируют оскорбительную кричалку о поверженном сопернике.

Как сообщает L’Equipe, Дембеле, Коло-Муани, Кюрзава и Хакими могут получить дисквалификацию на один матч. Также комитет может закрыть трибуну с активными фанатами «ПСЖ» на одну домашнюю игру чемпионата Франции.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт 30 сентября – против «Клермона».