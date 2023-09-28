«Марсель» предложил работу Зидану

Руководство «Марселя» хотело видеть у руля команды Зинедина Зидана, утверждает DeadlineDayLive.

По сведениям источника, провансальский клуб несколько дней назад сделал предложение французскому специалисту, однако получил отказ. При этом в ходе переговоров «Зизу» подчеркнул, что может возглавить команду в будущем. В настоящий момент специалист находится без работы.

Напомним, что накануне пост главного тренера «Марселя» занял итальянский специалист Дженнаро Гаттузо.

После шести туров провансальцы занимают седьмое место в турнирной таблице Лиги 1.