Дюгарри: «Гаттузо должен встряхнуть игроков «Марселя»

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри поделился мнением о назначении итальянского специалиста Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера «Марселя».

«Это назначение должно пойти на пользу команде. У Гаттузо есть те качества, которые нужны клубу. В команде есть игроки, которые еще полностью не осознали, что такое «Марсель». Есть хорошие футболисты в составе, но они не совсем правильно мыслят. Приход Дженнаро должен встряхнуть их», - передает слова Дюгарри RMC Sport.

После шести проведенных туров чемпионата Франции «Марсель» набрал девять баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице.