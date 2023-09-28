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Чемпионат Франции. Лига 1

Дюгарри: «Гаттузо должен встряхнуть игроков «Марселя»

28 Сентября 2023 • 08:31 Комментировать

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри поделился мнением о назначении итальянского специалиста Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера «Марселя».

«Это назначение должно пойти на пользу команде. У Гаттузо есть те качества, которые нужны клубу. В команде есть игроки, которые еще полностью не осознали, что такое «Марсель». Есть хорошие футболисты в составе, но они не совсем правильно мыслят. Приход Дженнаро должен встряхнуть их», - передает слова Дюгарри RMC Sport.

После шести проведенных туров чемпионата Франции «Марсель» набрал девять баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Дженнаро Гаттузо Кристоф Дюгарри
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