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Чемпионат Франции. Лига 1

​Доннарумма: «Хочу выиграть чемпионат мира»

28 Сентября 2023 • 01:21 Комментировать

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма уже добился большого успеха в своей карьере - отразив два пенальти в финальном матче Евро-2020 против англичан, Доннарумма стал вместе со «скуадрой адзуррой» чемпионом Европы. Теперь он мечтает о большем - стать также и чемпионом мира.

- Я хочу выиграть как можно больше, как на клубном, так и на международном уровне. Мечтаю о победе в чемпионате мира. Быть может, когда-нибудь это случится, - цитирует слова Доннаруммы SportMediaset.

Напомним, что итальянская сборная четырежды становилась чемпионом мира - в 1934, 1938 1982 и 2006 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
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