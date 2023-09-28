​Доннарумма: «Хочу выиграть чемпионат мира»

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма уже добился большого успеха в своей карьере - отразив два пенальти в финальном матче Евро-2020 против англичан, Доннарумма стал вместе со «скуадрой адзуррой» чемпионом Европы. Теперь он мечтает о большем - стать также и чемпионом мира.

- Я хочу выиграть как можно больше, как на клубном, так и на международном уровне. Мечтаю о победе в чемпионате мира. Быть может, когда-нибудь это случится, - цитирует слова Доннаруммы SportMediaset.

Напомним, что итальянская сборная четырежды становилась чемпионом мира - в 1934, 1938 1982 и 2006 году.